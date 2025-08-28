(Adnkronos) – Un'auto con a bordo una coppia di anziani è uscita di strada finendo nel fiume Po tra San Benedetto Po e Mirasole, in provincia di Mantova. E' accaduto questa mattina intorno alle 9. Sul posto i vigili del fuoco che hanno estratto i corpi. I due anziani sono morti. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)
Ultim'ora - AdnKronos
Mantova, auto finisce nel Po: morti due anziani
Corcianonline è accessibile liberamente e senza costi.
Ciò è possibile anche grazie al supporto di coloro che ci sostengono, convinti che un'informazione accurata sia fondamentale per la nostra comunità.
Se hai la possibilità, unisciti al nostro sforzo con una semplice donazione.