Mantova, auto finisce nel Po: morti due anziani

(Adnkronos) – Un'auto con a bordo una coppia di anziani è uscita di strada finendo nel fiume Po tra San Benedetto Po e Mirasole, in provincia di Mantova. E' accaduto questa mattina intorno alle 9. Sul posto i vigili del fuoco che hanno estratto i corpi. I due anziani sono morti.