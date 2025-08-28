Maltempo sull’Italia, è allerta rossa in Lombardia

(Adnkronos) –
Maltempo oggi, giovedì 28 agosto, sull'Italia. Attesi forti temporali, nubifragi. Le regioni maggiormente a rischio sono Lombardia, dove l'allerta è rossa, e il Piemonte dove il bollettino della Protezione civile segnala allerta arancione. In Lombardia sono a rischio soprattutto Valchiavenna, laghi e Prealpi varesine, Lario e Prealpi occidentali. È prevista, inoltre, allerta arancione e gialla in altre zone della regione. I temporali si estenderanno anche ai rilievi centrali e orientali e, in modo più irregolare, anche alla pianura e all’Appennino. Possibili precipitazioni molto abbondanti, soprattutto tra Varesotto, Lario, Valtellina e Bergamasca, dove localmente si potranno superare anche i 200 millimetri di pioggia in 24 ore. Dal pomeriggio è atteso un aumento dell’intensità dei temporali per l’ingresso di aria più fresca in quota. Previsti anche forti venti, con raffiche fino a 90 km/h nelle zone prealpine e tra 45 e 65 km/h in pianura e sull’Appennino. A Milano il comune ha disposto la chiusura dei parchi e invitato la cittadinanza a non frequentare aree verdi, zone alberate, cantieri, dehors e tende, oltre a prestare particolare attenzione in prossimità di sottopassi e aree a rischio esondazione, in particolare lungo i fiumi Seveso e Lambro. E' inoltre consigliato, riporta la nota, mettere in sicurezza oggetti, vasi e materiali sui balconi o in giardino, che potrebbero essere spostati dal vento o danneggiati dalle intemperie. Massima cautela anche in occasione di eventi all’aperto, per evitare situazioni di rischio. E' stato attivato il Centro operativo comunale della Protezione civile per il monitoraggio e la gestione di eventuali criticità sul territorio. "Rivolgo un appello ai cittadini – ha detto l’assessore regionale alla Protezione civile di Regione Lombardia Romano La Russa – a prestare la massima prudenza nelle aree segnalate, attenendosi alle indicazioni delle autorità locali e agli aggiornamenti diffusi dalla Protezione civile regionale. È importante ridurre al minimo gli spostamenti nelle aree interessate dalle allerte e mettere in atto tutti quei comportamenti che possano garantire la sicurezza". Un'elevata criticità per rischio temporali e idrogeologico riguarda dunque la Liguria: è allerta arancione per Bacini Liguri Padani di Levante, Bacini Liguri Marittimi di Centro, Bacini Liguri Padani di Ponente. E in Piemonte: Toce, Val Sesia, Cervo e Chiusella, Pianura settentrionale. Allerta gialla riguarda altre zone di Lombardia, Piemonte e Liguria e Trentino Alto Adige, Emilia Romagna, Toscana, Valle d'Aosta, Veneto. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)
Maltempo sull’Italia, è allerta rossa in Lombardia
