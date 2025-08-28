Lite agli Us Open: Ostapenko perde e si infuria, Townsend ‘guida’ i fischi del pubblico

(Adnkronos) –

Lite furiosa agli Us Open 2025. Oggi, mercoledì 27 agosto, al termine del match tra la lettone Jelena Ostapenko e la statunitense Taylor Townsend, valido per il secondo turno dello Slam americano, si è acceso un diverbio proprio tra le due tenniste al momento della stretta di mano. A vincere il match è stata la 'padrona di casa', ma Ostapenko, per usare un eufemismo non l'ha presa benissimo. La lettone, numero 26 del mondo, non ha gradito alcuni atteggiamenti dell'avversaria durante la partita, che ha giocato molto con il pubblico e l'ha rinfacciato a Townsend, che ha rimproverato a sua volta alcuni comportamenti giudicati non corretti. La lite è andata avanti con le due tenniste che sono arrivate quasi testa a testa, poi la statunitense è tornata nella propria metà campo e ha incitato ancora una volta il pubblico, questa volta indicando Ostapenko e 'guidando' i fischi, che sono piovuti sulla lettone. Il rumore è stato talmente forte che si è sentito anche sugli altri campi degli Us Open, con il match tra l'azzurro Luciano Darderi e l'americano Eliot Spizzirri che è stato interrotto per qualche minuto in attesa che tornasse la calma. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)