Formula 1, si corre in Olanda: il programma e dove vedere il Gp in tv

giovedì 28 Agosto 2025
(Adnkronos) – Torna in pista la Formula 1. Il Mondiale di automobilismo riparte dopo la pausa estiva, con i piloti che si ritrovano per il Gp dell'Olanda, in programma domenica 31 agosto sul circuito di Zandvoort. Le Ferrari di Charles Leclerc e Lewis Hamilton devono rincorrere le due McLaren di Oscar Piastri, leader della classifica Piloti, e di Lando Norris, a soli nove punti di distanza dal compagno di squadra.  Dalle prime sessioni di prove libere alla gara, ecco gli orari del weekend, il programma e dove vedere il Gran Premio dell'Olanda.   Ecco il programma del Gp d'Olanda:  Venerdì 29 agosto
 Ore 12.30 Prove Libere 1 Ore 16 Prove libere 2 

Sabato 30 agosto
 Ore 11.30 Prove libere 3 Ore 15 Qualifiche  Domenica 31 agosto
 Ore 15 Gara  Il weekend del Gran Premio d'Olanda, in programma dal 29 al 31 agosto, sarà trasmesso in diretta televisiva e in esclusiva sui canali SkySport. La gara sarà visibile anche in chiaro, ma in differita alle 18, su TV8. Il Gp si potrà seguire in streaming sull'app SkyGo e su NOW.  —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

