Us Open, il programma della quarta giornata: da Paolini a Bellucci-Alcaraz, i match di oggi

Quarta giornata di match agli Us Open 2025. Oggi, mercoledì 27 agosto, a New York tornano in campo gli italiani Luciano Darderi e Jasmine Paolini, che se la vedranno contro Elliot Spizzirri e Iva Jovic. Grande attesa per il match del secondo turno di Mattia Bellucci, impegnato contro il numero 2 del ranking Atp Carlos Alcaraz. Ecco tutti i match degli azzurri e dove vederli in tv e streaming. Ecco il programma di oggi, mercoledì 27 agosto, agli Us Open:
Aathur Ashe, dalle 17:30
SRB N. Djokovic [7] vs USA Z. Svajda
USA J. Pegula [4] vs A. Blinkova
Aathur Ashe, dall'1
ITA M. Bellucci vs ESP C. Alcaraz [2]
A. Sabalenka [1] vs P. Kudermetova
Louis Armstrong, dalle 17
GBR E. Raducanu vs IND J. Tjen RSA L. Harris vs USAT. Fritz [4]
Louis Armstrong, dall'1
USA I. Jovic vs ITA J. Paolini [7]
USA B. Shelton vs [6] ESP P. Carreno Busta
Grandstand, dalle 17
USA E. Navarro [10] vs USA C. McNally BRA J. Fonseca vs CZE T. Machac [21] USA F. Tiafoe [17] vs USA M. Damm A. Potapova vs M. Andreeva [5]
Stadium 17, dalle 17
V. Azarenka vs A. Pavlyuchenkova BEL R. Collignon vs NOR C. Ruud [12] KAZ E. Rybakina [9] vs CZE T. Valentova
non prima delle 23
GER J. Struff vs DEN H. Rune [11]
Campo 5, dalle 17
CZE J. Lehecka [20] vs ARG T. Etcheverry GBR C. Norrie vs ARG F. Comesana BEL E. Mertens [19] vs NZL L. Sun FRA E. Jacquemot vs CAN L. Fernandez [31]
Campo 7, dalle 19
ESP C. Bucsa vs PHI A. Eala CZE J. Mensik [16] vs FRA U. Blanchet USA M. Kessler [32] vs CZE M. Vondrousova
Campo 10, dalle 20
FRA A. Rinderknech vs ESP A. Davidovich Fokina [18] L. Samsonova [17] vs AUS P. Hon
Campo 11, dalle 19
FRA B. Bonzi vs USA M. Giron LAT J. Ostapenko [25] vs USA T. Townsend AUS J. Thompson vs FRA A. Mannarino
Campo 12, dalle 17
USA B. Nakashima [30] vs SUI J. Kym JPN M. Uchijima vs CZE B. Krejcikova
ITA L. Darderi [32] vs USA E. Spizzirri
USA A. Li vs SUI B. Bencic [16] Le partite degli Us Open 2025 sono trasmesse in diretta tv in Italia in chiaro su Supertennis e via satellite sui canali di Sky Sport. I match saranno visibili anche in streaming sulle piattaforme Sky Go, NOW e SuperTenniX. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)
