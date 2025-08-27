spot_img
mercoledì 27 Agosto 2025
spot_img

Us Open, il programma della quarta giornata: da Paolini a Bellucci-Alcaraz, i match di oggi

adn-primapagina
1

Da leggere

Prima Pagina - AdnKronos

(Adnkronos) –
Quarta giornata di match agli Us Open 2025. Oggi, mercoledì 27 agosto, a New York tornano in campo gli italiani Luciano Darderi e Jasmine Paolini, che se la vedranno contro Elliot Spizzirri e Iva Jovic. Grande attesa per il match del secondo turno di Mattia Bellucci, impegnato contro il numero 2 del ranking Atp Carlos Alcaraz. Ecco tutti i match degli azzurri e dove vederli in tv e streaming.   Ecco il programma di oggi, mercoledì 27 agosto, agli Us Open: 
Aathur Ashe, dalle 17:30
 
SRB N. Djokovic [7] vs USA Z. Svajda
 USA J. Pegula [4] vs A. Blinkova 
Aathur Ashe, dall'1
 
ITA M. Bellucci vs ESP C. Alcaraz [2]
 A. Sabalenka [1] vs P. Kudermetova 
Louis Armstrong, dalle 17
 GBR E. Raducanu vs IND J. Tjen RSA L. Harris vs USAT. Fritz [4] 
Louis Armstrong, dall'1
 
USA I. Jovic vs ITA J. Paolini [7]
 USA B. Shelton vs [6] ESP P. Carreno Busta 
Grandstand, dalle 17
 USA E. Navarro [10] vs USA C. McNally BRA J. Fonseca vs CZE T. Machac [21] USA F. Tiafoe [17] vs USA M. Damm A. Potapova vs M. Andreeva [5] 
Stadium 17, dalle 17
 V. Azarenka vs A. Pavlyuchenkova BEL R. Collignon vs NOR C. Ruud [12] KAZ E. Rybakina [9] vs CZE T. Valentova 
non prima delle 23
 GER J. Struff vs DEN H. Rune [11] 
Campo 5, dalle 17
 CZE J. Lehecka [20] vs ARG T. Etcheverry GBR C. Norrie vs ARG F. Comesana BEL E. Mertens [19] vs NZL L. Sun FRA E. Jacquemot vs CAN L. Fernandez [31] 
Campo 7, dalle 19
 ESP C. Bucsa vs PHI A. Eala CZE J. Mensik [16] vs FRA U. Blanchet USA M. Kessler [32] vs CZE M. Vondrousova 
Campo 10, dalle 20
 FRA A. Rinderknech vs ESP A. Davidovich Fokina [18] L. Samsonova [17] vs AUS P. Hon 
Campo 11, dalle 19
 FRA B. Bonzi vs USA M. Giron LAT J. Ostapenko [25] vs USA T. Townsend AUS J. Thompson vs FRA A. Mannarino 
Campo 12, dalle 17
 USA B. Nakashima [30] vs SUI J. Kym JPN M. Uchijima vs CZE B. Krejcikova 
ITA L. Darderi [32] vs USA E. Spizzirri
 USA A. Li vs SUI B. Bencic [16] Le partite degli Us Open 2025 sono trasmesse in diretta tv in Italia in chiaro su Supertennis e via satellite sui canali di Sky Sport. I match saranno visibili anche in streaming sulle piattaforme Sky Go, NOW e SuperTenniX. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

Corcianonline è accessibile liberamente e senza costi.
Ciò è possibile anche grazie al supporto di coloro che ci sostengono, convinti che un'informazione accurata sia fondamentale per la nostra comunità.
Se hai la possibilità, unisciti al nostro sforzo con una semplice donazione.





Può interessarti anche

Cerca nel sito

 

Ultime notizie

spot_img

© Corcianonline - Tutti i diritti riservati.

Contatti

  • Redazione: redazione@corcianonline.it
  • Pubblicità: corcianonline@gmail.com

Argomenti

Due notizie