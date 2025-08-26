(Adnkronos) – Si chiude la tre giorni italiana della Vuelta di Spagna. Oggi, martedì 26 agosto, la corsa a tappe spagnola parte da Susa per passare il confine verso la Francia dopo il successo di Gaudu ieri a Ceres. Dopo 206,7 chilometri, la frazione odierna si chiuderà a Voiron. In maglia rossa c'è sempre il danese Jonas Vingegaard. Ecco orario della tappa di oggi, percorso e dove vederla in tv e streaming. Ma qual è il percorso della quarta tappa? La frazione inizia in salita con il Gpm di terza categoria di Puerto Exiles (5,6 km al 5,6% di pendenza media) che anticipa l’ascesa di Col de Montgenevre (8,3 km al 6,1% di pendenza media) e quella del Col du Lautaret (13,8 km al 4,3% di pendenza media). Poi ci sarà una discesa importante, che porterà il gruppo a battagliare su un tratto pianeggiante, prima di tagliare il traguardo a Voiron. Il percorso potrebbe agevolare un arrivo in volata. La tappa 4 della Vuelta di Spagna 2025 inizierà intorno alle 11:25, con orario d'arrivo previsto verso le 17. La frazione sarà trasmessa su Eurosport e sarà visibile con abbonamento diretto e tramite smart tv sulle piattaforme Dazn e Tim Vision. La corsa sarà visibile anche su Discovery+ e su Dazn in streaming. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)
Ultim'ora - AdnKronos
Vuelta, oggi la quarta tappa: orario, percorso e dove vederla in tv
Corcianonline è accessibile liberamente e senza costi.
Ciò è possibile anche grazie al supporto di coloro che ci sostengono, convinti che un'informazione accurata sia fondamentale per la nostra comunità.
Se hai la possibilità, unisciti al nostro sforzo con una semplice donazione.