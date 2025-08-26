Uomini e Donne, chi è Flavio Ubirti: il nuovo tronista direttamente da Temptation Island

(Adnkronos) –

Flavio Ubirti è il nuovo tronista di Uomini e Donne. Dopo aver partecipato come tentatore a Temptation Island, il 24enne siederà sul trono di Maria De Filippi. Con un video di presentazione pubblicato sui canali social è arrivato l'annuncio ufficiale: "Ciao sono Flavio, ho 24 anni e sono di Figline Valdarno, paesino in provincia di Firenze". Flavio nutre una grande passione per lo sport, in particolare per il calcio: "In particolare faccio il portiere e nonostante si dica che i portieri siano tutti un po' fuori di testa, e spesso hanno ragione, io mi sento di essere un ragazzo tranquillo ed equilibrato". "Il portiere deve avere un carattere forte perché ha grandi responsabilità, deve essere sveglio, reattivo e deve saper guidare il resto dei compagni", continua Flavio a spiegare nella clip di presentazione. Da questo ruolo, Flavio ha imparato a gestire gli errori: "Io devo allo sport la disciplina e resilienza che ho". Flavio vive con i suoi genitori e il fratello Giulio: "Ho un rapporto speciale con tutti, mamma c'è sempre per me e mio padre è il mio migliore amico. Siamo una famiglia semplicissima ma non mi hanno mai fatto mancare nulla". Flavio ammette di non sopportare le persone presuntuose: "Quelle che pensano di arrivare senza darsi da fare o peggio ancora chi pensa che non ce ne sia bisogno". Il suo motto? "Se voglio farlo, mi riesce farlo". "Io punto sulla bontà d'animo, mi dicono che sono un ragazzo di altri tempi e pieno di valori, mi riempio di orgoglio, il complimento più bello che mi possano fare". Flavio ha avuto una relazione importante durata circa 4 anni: "Ho imparato a capire cosa vuol dire essere innamorati, ho bisogno di una persona con cui si crei una forte chimica". Uno dei suoi più grandi sogni è quello di diventare papà: "Spero di diventarlo da giovane, l'importante che abbia al fianco una donna con cui essere sicuro di fare un figlio". —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)