(Adnkronos) –
Problemi a una mano per Jannik Sinner. Oggi, martedì 26 agosto, il tennista azzurro ha battuto il ceco Vit Kopriva in tre set con il punteggio di 6-1, 6-1, 6-2. Un percorso netto che non ha incontrato particolari difficoltà se non, l'ennesima, vescica, questa volta alla mano, che ha costretto Sinner a chiamare in campo il fisioterapista. A spiegare il fastidio accusato è stato proprio Sinner, intervistato da SkySport a fine partita: "Non c'è niente di preoccupante alla mano, è solo una vescica". Allarme rientrato quindi per Sinner, che si gode l'emozione di essere tornato agli Us Open da campione in carica dopo la paura di Cincinnati, dove è stato costretto ad abbandonare la finale con Alcaraz a causa di un malore: "Ci sono delle cose da migliorare se voglio andare avanti in questo torneo, ma tutto sommato è andata molto bene". Il lavoro insomma, non è finito, ma Sinner può godersi la vittoria e prendersi la giornata libera: "Ho chiesto di allenarmi, ma Simone Vagnozzi ha detto di no, lui è il capo. Ogni anno qui è diverso, siamo molto sul pezzo e vedremo come andrà". Sinner ha espresso le proprie emozioni anche ai microfoni del torneo, direttamente dal cemento dell'Arthur Ashe Stadium: "È fantastico essere di nuovo qui. Ovviamente è un torneo molto speciale per me, l'ultimo Slam dell'anno. L'atmosfera qui è sempre fantastica. Grazie a tutti per essere venuti, per aver fatto il tifo per me e avermi supportato. Sono molto felice di essere di nuovo in salute. Abbiamo fatto del nostro meglio per essere nella migliore forma possibile e sono molto contento della prestazione di oggi". —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)
Sinner, problemi a una mano? Jannik rassicura: “Solo una vescica”
(Adnkronos) –
Corcianonline è accessibile liberamente e senza costi.
Ciò è possibile anche grazie al supporto di coloro che ci sostengono, convinti che un'informazione accurata sia fondamentale per la nostra comunità.
Se hai la possibilità, unisciti al nostro sforzo con una semplice donazione.