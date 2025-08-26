spot_img
martedì 26 Agosto 2025
Napoli, cadavere trovato in strada: è un uomo di 50 anni

(Adnkronos) – Un cadavere è stato trovato ieri, lunedì 25 agosto, in strada, in via Andrea D’Isernia. Si tratta di un uomo, ancora non identificato, verosimilmente nordafricano di circa 50 anni. Rilievi sono in corso da parte della sezione investigazioni scientifiche del nucleo investigativo di Napoli.  —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

