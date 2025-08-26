(Adnkronos) – Un cadavere è stato trovato ieri, lunedì 25 agosto, in strada, in via Andrea D’Isernia. Si tratta di un uomo, ancora non identificato, verosimilmente nordafricano di circa 50 anni. Rilievi sono in corso da parte della sezione investigazioni scientifiche del nucleo investigativo di Napoli. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)
Ultim'ora - AdnKronos
Napoli, cadavere trovato in strada: è un uomo di 50 anni
