(Adnkronos) – Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha minacciato di revocare le licenze delle emittenti televisive Nbc e Abc, accusandole di "faziosità" e di rappresentare "una vera minaccia" per la democrazia americana. In un lungo post su Truth Social, Trump ha attaccato duramente le due reti: "Nonostante un’altissima popolarità e, secondo molti, tra i migliori otto mesi della storia presidenziale, Abc e Nbc ‘fake news’, due delle reti peggiori e più faziose della storia, danno il 97% di notizie negative su di me". Il presidente ha inoltre accusato entrambe le emittenti di essere "un ramo del Partito Democratico" e ha rilanciato l’idea che "secondo molti, la Commissione Federale delle Comunicazioni (Fcc) dovrebbe revocare loro le licenze", aggiungendo: "Sono così faziose e bugiarde che rappresentano una vera minaccia per la nostra democrazia". Poco dopo, con un secondo post sempre su Truth, Trump ha proposto che Abc e Nbc paghino "milioni di dollari all’anno" per mantenere le loro licenze. "Dovrebbero perdere le licenze per la loro copertura ingiusta di repubblicani e/o conservatori", ha ribadito, insistendo che "come minimo, dovrebbero pagare una fortuna per avere il privilegio di usare le onde più preziose in qualsiasi luogo e in qualsiasi momento". Trump ha infine concluso affermando che "il giornalismo corrotto non dovrebbe essere ricompensato, ma sradicato". Le dichiarazioni arrivano dopo mesi di scontri con i principali media statunitensi e seguono l’accordo da 15 milioni di dollari raggiunto lo scorso luglio con Abc per chiudere un contenzioso per diffamazione. —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)
Ultim'ora - AdnKronos
Trump attacca Abc e Nbc: “Ramo dei Democratici, sono favorevole a revoca licenza”
Corcianonline è accessibile liberamente e senza costi.
Ciò è possibile anche grazie al supporto di coloro che ci sostengono, convinti che un'informazione accurata sia fondamentale per la nostra comunità.
Se hai la possibilità, unisciti al nostro sforzo con una semplice donazione.