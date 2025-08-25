Temptation Island, Valerio e Arianna insieme allo stadio: la promessa mantenuta

(Adnkronos) – Prosegue a gonfie vele la frequentazione tra Valerio Ciaffaroni e Arianna Mercuri, conosciuti nel corso dell'ultima edizione di Temptation Island. I due sono stati avvistati insieme sugli spalti dello stadio Sinigaglia, dove ieri, domenica 24 agosto, si è giocata la partita valida per la stagione 2025/26 di Serie A Como-Lazio. Un gesto tutt'altro che casuale, ma legato a una promessa che Valerio aveva fatto nel corso del programma proprio davanti a Filippo Bisciglia. Le telecamere di Dazn li hanno immortalati durante il match, mentre alcuni fan hanno condiviso sui social scatti che li ritraggono sorridenti e visibilmente complici, a conferma che la loro conoscenza prosegue anche lontano dalle telecamere. Durante Temptation Island, l'interesse tra i due era emerso con chiarezza. Dopo un bacio con la tentatrice Arianna, Valerio aveva deciso di chiedere il falò di confronto con la, ormai ex, fidanzata Sarah, ammettendo di non provare più i sentimenti di un tempo. Nel corso dell'ultima puntata i due avevano ammesso: "Ci siamo visti spesso e sta nascendo una storia". A chiudere, la promessa di Valerio: "La porterò a Como a vedere la Lazio, il nostro incontro è stato destino". E così è stato. —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)