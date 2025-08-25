(Adnkronos) – La Serie A torna in campo e oggi, lunedì 25 agosto, tocca all'Inter. Stasera i nerazzurri affrontano il Torino a San Siro nella prima giornata di campionato. Grandi attesa per le novità in panchina, da una parte e dall'altra: i vicecampioni d'Europa con Cristian Chivu dopo l'addio di Simone Inzaghi, i granata con Marco Baroni dopo la separazione con Paolo Vanoli. Ecco orario, probabili formazioni e dove vedere la partita in tv e streaming. Ecco le probabili formazioni di Inter-Torino, in campo stasera alle 20:45:
Inter (3-5-2) Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Sucic, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro Martinez. All. Chivu.
Torino (4-3-3) Israel; Pedersen, Maripan, Coco, Biraghi; Casadei, Ilkhan, Gineitis; Ngonge, Simeone, Vlasic. All. Baroni. La partita di Serie A tra Inter e Torino sarà visibile in diretta su Dazn e su Sky: qui i canali di riferimento sono Sky Sport Uno (201), Sky Sport Calcio (202), Sky Sport 4K (213) e Sky Sport (251). In streaming, match visibile sull'app di Dazn, Sky Go e Now. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)
Serie A, la Juve batte il Parma 2-0 con David e Vlahovic. Atalanta, non basta Scamacca: è 1-1 con il Pisa
Inter-Torino: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv e streaming
(Adnkronos) – La Serie A torna in campo e oggi, lunedì 25 agosto, tocca all'Inter. Stasera i nerazzurri affrontano il Torino a San Siro nella prima giornata di campionato. Grandi attesa per le novità in panchina, da una parte e dall'altra: i vicecampioni d'Europa con Cristian Chivu dopo l'addio di Simone Inzaghi, i granata con Marco Baroni dopo la separazione con Paolo Vanoli. Ecco orario, probabili formazioni e dove vedere la partita in tv e streaming. Ecco le probabili formazioni di Inter-Torino, in campo stasera alle 20:45:
Corcianonline è accessibile liberamente e senza costi.
Ciò è possibile anche grazie al supporto di coloro che ci sostengono, convinti che un'informazione accurata sia fondamentale per la nostra comunità.
Se hai la possibilità, unisciti al nostro sforzo con una semplice donazione.