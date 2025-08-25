spot_img
lunedì 25 Agosto 2025
spot_img

Inter-Torino: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv e streaming

adn-ultimora
3

Da leggere

Prima Pagina - AdnKronos

(Adnkronos) – La Serie A torna in campo e oggi, lunedì 25 agosto, tocca all'Inter. Stasera i nerazzurri affrontano il Torino a San Siro nella prima giornata di campionato. Grandi attesa per le novità in panchina, da una parte e dall'altra: i vicecampioni d'Europa con Cristian Chivu dopo l'addio di Simone Inzaghi, i granata con Marco Baroni dopo la separazione con Paolo Vanoli. Ecco orario, probabili formazioni e dove vedere la partita in tv e streaming.  Ecco le probabili formazioni di Inter-Torino, in campo stasera alle 20:45: 
Inter (3-5-2) Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Sucic, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro Martinez. All. Chivu. 
Torino (4-3-3) Israel; Pedersen, Maripan, Coco, Biraghi; Casadei, Ilkhan, Gineitis; Ngonge, Simeone, Vlasic. All. Baroni. La partita di Serie A tra Inter e Torino sarà visibile in diretta su Dazn e su Sky: qui i canali di riferimento sono Sky Sport Uno (201), Sky Sport Calcio (202), Sky Sport 4K (213) e Sky Sport (251). In streaming, match visibile sull'app di Dazn, Sky Go e Now. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

Corcianonline è accessibile liberamente e senza costi.
Ciò è possibile anche grazie al supporto di coloro che ci sostengono, convinti che un'informazione accurata sia fondamentale per la nostra comunità.
Se hai la possibilità, unisciti al nostro sforzo con una semplice donazione.





Può interessarti anche

Cerca nel sito

 

Ultime notizie

spot_img

© Corcianonline - Tutti i diritti riservati.

Contatti

  • Redazione: redazione@corcianonline.it
  • Pubblicità: corcianonline@gmail.com

Argomenti

Due notizie