(Adnkronos) –
Il 'problema' degli US Open 2025? La marijuana, parola di Casper Ruud. Il tennista norvegese, pronto a scendere in campo contro l'austriaco Ofner nel primo turno dello Slam americano, ha parlato di un tema che, a New York, non è certo nuovo. Quando c'è stato da indicare quale fosse la cosa peggiore in assoluto della Grande mela, infatti, Ruud non ha avuto dubbi: "L’odore di cannabis. È ovunque, anche qui dove si gioca il torneo. Ma dobbiamo accettarlo", ha detto in un’intervista a Danmarks Radio. «Penso sia fastidioso essere in campo mentre qualcuno si fuma una canna", ha continuato Ruud, "non è divertente per noi giocatori essere stanchi e allo stesso tempo dover inalare l’odore dell’hashish. Non possiamo farci niente a meno che la legge non venga modificata, ma dubito che ciò accadrà». Nello Stato di New York infatti il consumo di cannabis è largamente diffuso e, soprattutto, legale, essendo stato depenalizzato nel 2021. Non è la prima volta che i tennisti di scena agli US Open parlano dell'odore di marijuana di New York. Due anni fa il tedesco e numero tre del mondo Alexander Zverev aveva detto che giocare o allenarsi al campo 17 è come "essere nel salotto di Snoop Dogg". —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)
Il problema degli US Open? Ruud sorprende: “L’odore di marijuana”
(Adnkronos) –
Corcianonline è accessibile liberamente e senza costi.
Ciò è possibile anche grazie al supporto di coloro che ci sostengono, convinti che un'informazione accurata sia fondamentale per la nostra comunità.
Se hai la possibilità, unisciti al nostro sforzo con una semplice donazione.