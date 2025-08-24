(Adnkronos) –
Iniziano gli US Open 2025. Oggi, domenica 24 agosto, parte ufficialmente lo Slam americano, l'ultimo della stagione a cui Jannik Sinner arriva da campione in carica dopo il trionfo del 2024, con alcuni italiani impegnati, tra cui Jasmine Paolini, e il ritorno in campo di Novak Djokovic, che nel primo turno del torneo sfiderà Learner Tien. Ecco il programma della prima giornata di partite, trasmesse in diretta tv e streaming.
ARTHUR ASHE STADIUM, dalle 18
Shelton-Buse Sabalenka-Masarova Dall'1 Djokovic-Tien Pegula-Sherif
LOUIS ARMSTRONG STADIUM, dalle 17
Raducanu-Shibahara Nava-Fritz Dall'1 Aiava-Paolini Medvedev-Bonzi
GRANDSTAND, dalle 17
Mensik-Jarry Eala-Tauson Navarro-Wang Nakashima-De Jong
STADIUM 17, dalle 17
Shevchenko-Davidovich Fokina Marino- Fernandez Lehecka-Coric Zhang Shuai-Bencic
COURT 5, dalle 17
Bronzetti-Valentova Darderi-Hijikata Nardi-Machac Sun-Osorio Le partite degli Us Open 2025 sono trasmesse in diretta tv in Italia in chiaro su Supertennis e via satellite sui canali di Sky Sport. I match saranno visibili anche in streaming sulle piattaforme Sky Go, NOW e SuperTenniX. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)
US Open, oggi la prima giornata: orari, italiani in campo e dove vederli in tv (in chiaro)
(Adnkronos) –
Corcianonline è accessibile liberamente e senza costi.
Ciò è possibile anche grazie al supporto di coloro che ci sostengono, convinti che un'informazione accurata sia fondamentale per la nostra comunità.
Se hai la possibilità, unisciti al nostro sforzo con una semplice donazione.