spot_img
domenica 24 Agosto 2025
spot_img

US Open, oggi la prima giornata: orari, italiani in campo e dove vederli in tv (in chiaro)

adn-ultimora
9

Da leggere

Prima Pagina - AdnKronos

(Adnkronos) –
Iniziano gli US Open 2025. Oggi, domenica 24 agosto, parte ufficialmente lo Slam americano, l'ultimo della stagione a cui Jannik Sinner arriva da campione in carica dopo il trionfo del 2024, con alcuni italiani impegnati, tra cui Jasmine Paolini, e il ritorno in campo di Novak Djokovic, che nel primo turno del torneo sfiderà Learner Tien. Ecco il programma della prima giornata di partite, trasmesse in diretta tv e streaming.  
ARTHUR ASHE STADIUM, dalle 18
 Shelton-Buse Sabalenka-Masarova Dall'1 Djokovic-Tien Pegula-Sherif 
LOUIS ARMSTRONG STADIUM, dalle 17
 Raducanu-Shibahara Nava-Fritz Dall'1 Aiava-Paolini Medvedev-Bonzi 
GRANDSTAND, dalle 17
 Mensik-Jarry Eala-Tauson Navarro-Wang Nakashima-De Jong 
STADIUM 17, dalle 17
 Shevchenko-Davidovich Fokina Marino- Fernandez Lehecka-Coric Zhang Shuai-Bencic 
COURT 5, dalle 17
 Bronzetti-Valentova Darderi-Hijikata Nardi-Machac Sun-Osorio  Le partite degli Us Open 2025 sono trasmesse in diretta tv in Italia in chiaro su Supertennis e via satellite sui canali di Sky Sport. I match saranno visibili anche in streaming sulle piattaforme Sky Go, NOW e SuperTenniX.  —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

Corcianonline è accessibile liberamente e senza costi.
Ciò è possibile anche grazie al supporto di coloro che ci sostengono, convinti che un'informazione accurata sia fondamentale per la nostra comunità.
Se hai la possibilità, unisciti al nostro sforzo con una semplice donazione.





Può interessarti anche

Cerca nel sito

 

Ultime notizie

spot_img

© Corcianonline - Tutti i diritti riservati.

Contatti

  • Redazione: redazione@corcianonline.it
  • Pubblicità: corcianonline@gmail.com

Argomenti

Due notizie