(Adnkronos) – Trentunesimo successo consecutivo per l'Italvolley. Ai Mondiali in corso in Thailandia, le azzurre del ct Julio Velasco hanno regolato oggi domenica 24 agosto con un netto 3-0 anche Cuba (25-9, 25-8, 25-16 i parziali, in poco più di un'ora di gioco), guadagnando già l'accesso agli ottavi di finale del torneo. La terza partita contro il Belgio sarà decisiva per chiudere al primo posto il girone: le campionesse olimpiche torneranno in campo martedì 26 agosto alle 12 per il terzo match della Pool B. Partita da incorniciare per la fuoriclasse azzurra Paola Egonu, trascinatrice con 12 punti. Nella rassegna iridata thailandese si allunga la clamorosa striscia di vittorie del gruppo azzurro. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)
Mondiali pallavolo, Italia-Cuba 3-0: le azzurre volano agli ottavi con una super Egonu
