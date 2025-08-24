(Adnkronos) – Allagamenti, alberi caduti e danni agli stabilimenti balneari a causa di una violenta ondata di maltempo, con forte vento, che ha colpito all'alba la Romagna. "Il temporale delle 4.30, con forte vento e precipitazioni intense, ha provocato l’allagamento di strade e la caduta di alcuni alberi a Milano Marittima – si legge su un post del sindaco di Cervia Mattia Missiroli – È attivo il monitoraggio del territorio. Si raccomanda la massima attenzione negli spostamenti". Sulla linea Rimini-Ravenna la circolazione ferroviaria è sospesa dalle ore 6 tra Rimini e Igea Marina per i danni causati dal maltempo. E' in corso l'intervento dei tecnici di Rfi. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)
Ultim'ora - AdnKronos
Maltempo, forte temporale sulla Romagna: allagamenti e alberi caduti
