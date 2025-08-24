(Adnkronos) –
Inizia la stagione della Lazio. Oggi, domenica 24 agosto, i biancocelesti volano a Como per sfidare i padroni di casa nella prima giornata della Serie A 2025/26. La squadra di Sarri è reduce da un precampionato tutto sommato positivo dopo un finale di stagione deludente, che li ha visti chiudere al settimo posto e fuori da tutte le coppe europee, mentre l'estate è stata caratterizzata dal mercato bloccato. Il Como di Fabregas, che ha rifiutato la corte dell'Inter per restare sulla panchina lariana, invece si candida a essere una delle sorprese del campionato, dopo il decimo posto della scorsa stagione e un calciomercato dorato. La sfida tra Como e Lazio è in programma oggi, domenica 24 agosto, alle ore 18.30 allo stadio Sinigaglia di Como. Ecco le probabili formazioni:
Como (4-2-3-1): Butez; Vojvoda, Ramon, Kempf, Moreno; Caqueret, Da Cunha; Rodriguez, Paz, Diao; Morata. All. Fabregas
Lazio (4-3-3): Provedel; Marusic, Gila, Provstgaard, Tavares; Guendouzi, Rovella, Dele-Bashiru; Cancellieri, Castellanos, Zaccagni. All. Sarri Como-Lazio sarà trasmessa in diretta televisiva su Dazn, visibile tramite smart tv, e dai canali SkySport. Il match si potrà seguire anche in streaming sull'app SkyGo, su NOW e sulla piattaforma web di Dazn. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)
Como-Lazio: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv
(Adnkronos) –
Corcianonline è accessibile liberamente e senza costi.
Ciò è possibile anche grazie al supporto di coloro che ci sostengono, convinti che un'informazione accurata sia fondamentale per la nostra comunità.
Se hai la possibilità, unisciti al nostro sforzo con una semplice donazione.