spot_img
sabato 23 Agosto 2025
spot_img

Usa, bus turistico si ribalta dopo gita alle cascate del Niagara: 5 morti nello Stato di New York

adn-ultimora
6

Da leggere

Prima Pagina - AdnKronos

(Adnkronos) – È di cinque morti e diversi feriti il bilancio dell'incidente che ha coinvolto un autobus turistico nello Stato di New York, a circa 40 chilometri a est di Buffalo. A bordo viaggiavano 54 persone di ritorno a New York City dopo una gita alle cascate del Niagara. Secondo quanto riferito dalla polizia, l'autista avrebbe perso il controllo del mezzo a causa di una distrazione. Escluse invece sia l'ipotesi di un guasto meccanico sia quella di guida sotto l'effetto di alcol o droghe. Le vittime sono di nazionalità indiana, cinese e filippina. Sei cittadini cinesi si trovavano sul bus: cinque hanno riportato ferite lievi e sono stati dimessi, mentre un sesto è stato sottoposto a intervento chirurgico. "L'autista è vivo e collabora con le indagini – ha dichiarato il maggiore Andre Ray – pensiamo di avere già un'idea chiara delle cause, ma stiamo verificando tutti i dettagli". —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

Corcianonline è accessibile liberamente e senza costi.
Ciò è possibile anche grazie al supporto di coloro che ci sostengono, convinti che un'informazione accurata sia fondamentale per la nostra comunità.
Se hai la possibilità, unisciti al nostro sforzo con una semplice donazione.





Può interessarti anche

Cerca nel sito

 

Ultime notizie

spot_img

© Corcianonline - Tutti i diritti riservati.

Contatti

  • Redazione: redazione@corcianonline.it
  • Pubblicità: corcianonline@gmail.com

Argomenti

Due notizie