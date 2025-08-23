spot_img
Ubriaca alla sagra vuole bere ancora, morde un uomo che la invita ad allontanarsi e dente resta conficcato nel braccio

(Adnkronos) – Una donna di 42 anni è stata denunciata per lesioni personali a Canedole, frazione di Roverbella, nel Mantovano. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri, nel corso della tradizionale sagra del paese, lo scorso 10 agosto, la donna – in evidente stato di ubriachezza – avrebbe insistito per farsi servire altri alcolici, nonostante ne avesse bevuto già in quantità eccessiva. Invitata ad allontanarsi dal bancone delle bevande da un operatore, un 58enne residente a Negrar, provincia di Verona, la donna ha reagito aggredendolo con un morso al braccio. Il gesto ha causato al vigilante una ferita con una prognosi di 15 giorni. Secondo quanto riportato dalle forze dell'ordine, la donna, denunciata a piede libero per lesioni personali, ha perso un dente, rimasto conficcato nel braccio dell’uomo. Il procedimento penale è attualmente nella fase delle indagini preliminari. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

