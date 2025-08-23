(Adnkronos) –
Jannik Sinner si prepara a tornare in campo sgli US Open 2025, ma pensa già al… ritiro. Il tennista azzurro, a pochi giorni dal debutto nello Slam americano, l'ultimo della stagione a cui arriva da campione in carica dopo il trionfo del 2024, ha rivelato cosa gli piacerebbe fare quando smetterà di giocare a tennis. "Ne stavo giusto parlando qualche tempo fa con il team. Mi chiedevo 'chissà cosa farò quando smetterò di giocare", ha rivelato ai microfoni di SuperTennis, "mi vedo a guidare automobili e gareggiare magari nei GT3". Il sogno di Sinner, quindi, è quello di iniziare una nuova carriera nell'automobilismo, arrivando magari nella massima categoria del circuito Gran Turismo: "Sicuramente questo sarebbe un sogno per me. Fare qualche gara, però è ancora molto lontano, speriamo. Tra quindici anni o magari di più potremo parlare di queste cose". Sinner ha confermato, ancora una volta, di essere un grande appassionato di macchine e di Formula 1, una passione che scorre in famiglia, soprattutto con il fratello Marc. A Cincinnati, torneo in cui ha raggiunto la finale salvo arrendersi ad Alcaraz a causa di un malore che lo ha costretto al ritiro, aveva rivelato che il suo sportivo preferito al momento è Charles Leclerc, pilota della Ferrari, con cui condivide un rapporto di amicizia. In passato il numero uno del mondo è stato anche ospite della Ferrari a Maranello e ha potuto assistere dal box della Rossa al Gp di Abu Dhabi nel 2024, strigendo così un rapporto d'amicizia proprio con Leclerc. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)
Salvini-Macron, Lega: “Problema chiuso se capo Eliseo smentisce di voler inviare soldati europei in Ucraina”
Sinner, cosa farà dopo il tennis? “Mi piacerebbe gareggiare con le macchine”
(Adnkronos) –
Corcianonline è accessibile liberamente e senza costi.
Ciò è possibile anche grazie al supporto di coloro che ci sostengono, convinti che un'informazione accurata sia fondamentale per la nostra comunità.
Se hai la possibilità, unisciti al nostro sforzo con una semplice donazione.