(Adnkronos) – Paura ma nessun ferito a Vico Equense dove, nel primo pomeriggio, ha ceduto un costone a picco sul mare, nell'area di Punta Scutolo, sollevando un imponente nuvola di polvere. "Sono in corso accertamenti da parte della Capitaneria di porto e della Polizia municipale – ha scritto su Facebook il sindaco Peppe Aiello – Sono stato informato che l'area interessata è quella nei pressi dello Scoglio della Nave, tra Seiano e Meta di Sorrento e che non si registrano danni a persone o cose". —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)
Ultim'ora - AdnKronos
Paura a Vico Equense, crolla costone a picco sul mare
Corcianonline è accessibile liberamente e senza costi.
Ciò è possibile anche grazie al supporto di coloro che ci sostengono, convinti che un'informazione accurata sia fondamentale per la nostra comunità.
Se hai la possibilità, unisciti al nostro sforzo con una semplice donazione.