(Adnkronos) – Tre vittorie su tre per la Nazionale italiana di Calcio a 7 ai Mondiali in corso in Brasile, a Curitiba. Gli azzurri allenati da mister Daniele D’Orto, hanno superato le tre prove del girone eliminatorio mettendo a segno ben 19 gol e subendone solo uno. L’Italia ha vinto la prima partita contro l’Uruguay con un ottimo 4-1. Contro l’Australia gli azzurri hanno avuto vita facile andando a segno ben 10 volte senza subire reti. Nella partita decisiva contro la Serbia, che si è giocata all’una ora italiana, la Nazionale di Calcio a 7 si è imposta con un 5-0 senza appelli. Questo il tabellone dei quarti di finale che si giocheranno oggi: 11:00 Brasile-Colombia 12:15 Messico-Giappone
13:30 Italia-Argentina
14:45 Mozambico-Serbia L’ultima edizione del campionato del mondo aveva visto trionfare i padroni di casa del Messico, il 10 settembre 2023, ai calci di rigore contro il Brasile dopo lo 0-0 dei tempi regolamentari. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)
Mondiali calcio a 7, l’Italia vola ai quarti. Oggi il big match contro l’Argentina
