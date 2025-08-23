Genoa-Lecce: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv

(Adnkronos) – Inizia dal Ferraris il campionato del Genoa. Oggi, sabato 23 agosto, il Grifone sfida il Lecce in casa nella prima giornata di Serie A. La squadra di Vieira è reduce da una seconda parte di stagione, da quando l'ex centrocampista dell'Inter è subentrato a Gilardino sulla panchina rossoblù, in crescendo, chiusa al 13esimo posto. I salentini invece, che hanno accolto il nuovo allenatore Eusebio Di Francesco, reduce dalla retrocessione, seppur all'ultima giornata, con il Venezia, si sono salvati in extremis vincendo all'Olimpico contro la Lazio e chiudendo in quartultima posizione il proprio campionato. La sfida tra Genoa e Lecce è in programma oggi, sabato 23 agosto, alle ore 18.30 allo stadio Ferraris di Genova. Ecco le probabili formazioni:

Genoa (4-2-3-1): Leali; Norton-Cuffy, Marcandalli, Vasquez, Martin; Masini, Frendrup; Carboni, Stanciu, Gronbaek; Colombo. All. Vieira

Lecce (4-3-3): Falcone; Kouassi, Gaspar, Tiago Gabriel, Gallo; Coulibaly, Pierret, Berisha; Morente, Camarda, Banda. All. Di Francesco Genoa-Lecce sarà trasmessa in diretta televisiva e in esclusiva su Dazn, visibile tramite smart tv. Il match si potrà seguire anche in streaming sulla piattaforma web di Dazn.