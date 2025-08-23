Da Corciano a Duino: Sulayman vince una prestigiosa borsa di studio internazionale

Un incontro denso di emozione ha animato il palazzo comunale di Corciano, dove l’assessore al Welfare e alla Coesione sociale Giordana Tomassini ha accolto Sulayman, giovane minore straniero non accompagnato originario del Gambia e prossimo alla maggiore età. Con loro erano presenti il vicesindaco Sara Motti e il consigliere comunale Silvia Guasticchi.

Sulayman, arrivato in Italia con il desiderio di riprendere gli studi interrotti e con l’obiettivo di iscriversi un giorno all’università, è risultato uno dei due vincitori a livello nazionale del bando promosso dalla Commissione italiana per i collegi del mondo unito, con il patrocinio dell’Unhcr e in collaborazione con Unicef e U-Report by Unicef.

Il riconoscimento gli permetterà di frequentare, grazie a una borsa di studio del valore di circa 50mila euro, il Collegio del Mondo Unito dell’Adriatico di Duino (Trieste), una delle scuole internazionali più prestigiose. Per il biennio 2025-2027, la borsa coprirà spese di iscrizione, vitto, alloggio, attività accademiche ed extracurriculari. Al termine del percorso, il giovane conseguirà il Diploma di Baccellierato Internazionale (IB Diploma), porta d’accesso alle principali università italiane e straniere.

«Siamo orgogliosi di Sulayman, che con impegno, forza di volontà e straordinarie capacità è riuscito a conquistare un traguardo così importante – ha dichiarato l’assessore Tomassini – Essere uno dei due vincitori in tutta Italia è motivo di grande soddisfazione per lui, per la famiglia affidataria e per l’intera comunità di Corciano. Il suo percorso è la dimostrazione concreta che stiamo lavorando sulla strada giusta: quella di un’accoglienza che non è solo solidarietà, ma costruzione di futuro, opportunità e inclusione reale. Non posso che ringraziare tutti coloro che, nel dietro le quinte, lavorano assiduamente per la realizzazione del progetto».

Da parte sua, Sulayman – che si ispira profondamente agli ideali di Nelson Mandela – ha spiegato: «Dopo tutto quello che ho ricevuto sento il desiderio di restituire qualcosa di buono, tendendo la mano, un domani, a chi ne avrà bisogno».

La notizia è stata accolta con entusiasmo dall’intera équipe del progetto Sai e dalla famiglia affidataria della signora Celine, che hanno accompagnato il giovane lungo questo cammino.

Il Comune di Corciano, che dal 2011 è in prima linea nell’accoglienza dei minori in difficoltà, ha sviluppato percorsi innovativi di affido familiare professionale insieme a realtà del Terzo Settore come Frontiera Lavoro, Asad e Arcisolidarietà Ora d’Aria. Dal 2017, inoltre, ha avviato sperimentazioni uniche in Italia rivolte ai minori stranieri non accompagnati, oggi pienamente integrate nella rete nazionale Sai (Sistema Accoglienza e Integrazione) del Ministero dell’Interno.

