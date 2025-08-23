Chiara Ferragni esce allo scoperto, la prima foto social con Tronchetti Provera

(Adnkronos) – Barca, mare, tramonto e due sorrisi che scaldano il cuore. È così che Chiara Ferragni esce allo scoperto e ufficializza la sua relazione con Giovanni Tronchetti Provera pubblicando sui social la prima foto di coppia. Si tratta del primo scatto insieme reso pubblico dall'imprenditrice digitale dopo aver archiviato il matrimonio con Fedez. La Ferragni, che fino a ora aveva mantenuto massimo riserbo sulla sua vita privata, è stata spesso paparazzata insieme all'imprenditore di casa Pirelli. Tuttavia lo scorso 20 maggio la relazione sembrava aver subito una battuta d'arresto, dopo che Tronchetti Provera era stato paparazzato da Chi a Portofino tra le braccia di Nicole Moellhausen, sua ex moglie e mamma dei suoi tre figli. A distanza di due mesi, però, sembra che tra i due sia tornata l'intesa. E che intensa. Secondo il magazine di Alfonso Signorini, la coppia è stata avvistata a Ibiza insieme ai rispettivi figli. Le immagini diffuse raccontano di un'intesa mai svanita del tutto e "parlano di un legame che non si è mai interrotto", al punto che la coppia starebbe festeggiando il loro primo anniversario. Risale al 2024, infatti, quando il nome di Giovanni Tronchetti Provera cominciò a circolare per la prima volta accanto a quello dell'ex moglie di Fedez. —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)