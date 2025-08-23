Calabria, centrosinistra ufficializza candidatura di Tridico

(Adnkronos) – Il centrosinistra, nel tavolo dei segretari regionali dei partiti riuniti oggi a Lamezia Terme, ha ufficializzato la candidatura di Pasquale Tridico alla presidenza della Calabria. A sostenere l'europarlamentare del Movimento 5 Stelle, e padre del reddito di cittadinanza, saranno 12 sigle: Pd, M5S, Avs, un'aggregazione che ricomprende diverse forze politiche come Psi, Federazione Riformista, Italia Viva, Azione, +Europa, Pri, Mezzogiorno Federato, e poi Rifondazione comunista e Demos. —politicawebinfo@adnkronos.com (Web Info)
