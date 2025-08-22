spot_img
venerdì 22 Agosto 2025
spot_img

Us Open, da Djokovic a Paolini il programma della prima giornata. Ecco quando toccherà a Sinner

adn-ultimora
5

Da leggere

Prima Pagina - AdnKronos

(Adnkronos) – Tutto pronto per l'inizio ufficiale degli Us Open 2025. Dopo il sorteggio del tabellone singolare maschile e femminile, domenica 24 agosto via ai match del primo turno. Subito in campo l'ex numero uno al mondo Novak Djokovic, quattro volte campione a New York (l'ultima nel 2023). Nella prima giornata del torneo saranno diversi i top impegnati: oltre a Nole, toccherà anche alla numero uno del ranking Wta Aryna Sabalenka, ma anche all'azzurra Jasmine Paolini, a Ben Shelton e a Taylor Fritz. E Jannik Sinner? Stando alla programmazione sul sito ufficiale degli Us Open, il numero uno al mondo dovrebbe giocare nei giorni successivi contro Vit Kopriva. Ecco il programma del day 1 e dove vedere tutti i match in tv e streaming
.  
Dalle 12, Arthur Ashe Stadium
 Shelton-Qualificato/Lucky Loser Sabalenka-Masarova 
Dalle 19, Arthur Ashe Stadium
 Djokovic-Tien Pegula-Sherif 
Dalle 11, Louis Armstrong Stadium
  Raducanu-Qualificata Nava-Fritz 
Dalle 19, Louis Armstrong Stadium
 Qualificata-Paolini Medvedev-Bonzi Le partite degli Us Open 2025 sono trasmesse in diretta tv in Italia in chiaro su Supertennis e via satellite sui canali di Sky Sport. I match saranno visibili anche in streaming sulle piattaforme Sky Go, Now Tv e SuperTenniX. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

Corcianonline è accessibile liberamente e senza costi.
Ciò è possibile anche grazie al supporto di coloro che ci sostengono, convinti che un'informazione accurata sia fondamentale per la nostra comunità.
Se hai la possibilità, unisciti al nostro sforzo con una semplice donazione.





Può interessarti anche

Cerca nel sito

 

Ultime notizie

spot_img

© Corcianonline - Tutti i diritti riservati.

Contatti

  • Redazione: redazione@corcianonline.it
  • Pubblicità: corcianonline@gmail.com

Argomenti

Due notizie