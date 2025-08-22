Us Open, da Djokovic a Paolini il programma della prima giornata. Ecco quando toccherà a Sinner

(Adnkronos) – Tutto pronto per l'inizio ufficiale degli Us Open 2025. Dopo il sorteggio del tabellone singolare maschile e femminile, domenica 24 agosto via ai match del primo turno. Subito in campo l'ex numero uno al mondo Novak Djokovic, quattro volte campione a New York (l'ultima nel 2023). Nella prima giornata del torneo saranno diversi i top impegnati: oltre a Nole, toccherà anche alla numero uno del ranking Wta Aryna Sabalenka, ma anche all'azzurra Jasmine Paolini, a Ben Shelton e a Taylor Fritz. E Jannik Sinner? Stando alla programmazione sul sito ufficiale degli Us Open, il numero uno al mondo dovrebbe giocare nei giorni successivi contro Vit Kopriva. Ecco il programma del day 1 e dove vedere tutti i match in tv e streaming
.
Dalle 12, Arthur Ashe Stadium
Shelton-Qualificato/Lucky Loser Sabalenka-Masarova
Dalle 19, Arthur Ashe Stadium
Djokovic-Tien Pegula-Sherif
Dalle 11, Louis Armstrong Stadium
Raducanu-Qualificata Nava-Fritz
Dalle 19, Louis Armstrong Stadium
Qualificata-Paolini Medvedev-Bonzi Le partite degli Us Open 2025 sono trasmesse in diretta tv in Italia in chiaro su Supertennis e via satellite sui canali di Sky Sport. I match saranno visibili anche in streaming sulle piattaforme Sky Go, Now Tv e SuperTenniX. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)
