(Adnkronos) –
Jannik Sinner numero uno anche a ping pong? Il fuoriclasse azzurro sembrerebbe essersi ripreso dal virus intestinale che lo aveva costretto al ritiro dalla finale del Masters 1000 di Cincinnati contro Carlos Alcaraz. Ieri Jannik è tornato in campo per i primi allenamenti verso gli Us Open, ha incontrato anche l'amico e rivale spagnolo scambiando due battute e poi ha partecipato a un evento Nike con altri campioni, tra cui Naomi Osaka. Proprio con la campionessa giapponese, Sinner si è divertito in una partita di ping pong che ha attirato le attenzioni dei presenti. Serenità, sorrisi, battute. Sinner ha affrontato con tranquillità la sua prima vera giornata a New York e la curiosità è che il numero uno al mondo ha pure vinto il "match" contro Osaka. Tra uno scambio e l'altro, nel bel mezzo di una folla di curiosi pronti a fotografare e a documentare il tutto, condividendo poi sui social. Alla fine del match, Sinner ha poi fatto anche i complimenti all'avversaria: "Adesso, spero che tu possa giocare un buon Us Open". Sportività sempre al primo posto. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)
Sinner numero 1 anche a ping pong: a New York il match tutto da ridere con Osaka
(Adnkronos) –
Corcianonline è accessibile liberamente e senza costi.
Ciò è possibile anche grazie al supporto di coloro che ci sostengono, convinti che un'informazione accurata sia fondamentale per la nostra comunità.
Se hai la possibilità, unisciti al nostro sforzo con una semplice donazione.