Serie A, domani si parte: le partite della prima giornata e dove vederle in tv e streaming

(Adnkronos) – L'attesa è finita. Domani, sabato 23 agosto, ricomincia la Serie A con la prima giornata del campionato 2025-26. Ad aprire le danze sarà il Napoli campione d'Italia, impegnato alle 18:30 contro il Sassuolo. In contemporanea ci sarà Genoa-Lecce. In serata toccherà alla Roma, impegnata contro il Bologna, e al Milan, che a San Siro ospiterà la Cremonese. Grande attesa per il debutto di Gasperini in giallorosso e per il ritorno di Allegri in rossonero. Domenica in campo Juve, Lazio, Fiorentina e Atalanta, mentre l'Inter giocherà lunedì sera con il Torino. Ecco tutte le partite della prima giornata e dove vederle in tv e streaming su Sky e Dazn. Ecco tutte le partite della prima giornata di Serie A 2025-26 e dove vederle in tv e streaming:
Sabato 23 agosto
alle 18.30 Sassuolo-Napoli (Dazn)
alle 18.30 Genoa-Lecce (Dazn)
alle 20.45 Roma-Bologna (Dazn e Sky)
alle 20.45 Milan-Cremonese (Dazn)
Domenica 24 agosto
alle 18.30 Como-Lazio (Dazn e Sky)
alle 18.30 Cagliari-Fiorentina (Dazn)
alle 20.45 Juventus-Parma (Dazn)
alle 20.45 Atalanta-Pisa (Dazn)
Lunedì 25 agosto
alle 18.30 Udinese-Verona (Dazn)
alle 20.45 Inter-Torino (Dazn e Sky)
