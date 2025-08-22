Onlyfans, numeri da urlo: aumentano gli iscritti e… i guadagni

(Adnkronos) – Il proprietario di OnlyFans Leonid Radvinsky ha ricevuto 522 milioni di sterline (700,1 milioni di dollari) in dividendi lo scorso anno, mentre il sito di streaming, noto per ospitare contenuti per adulti, ha visto il numero di utenti aumentare di quasi un quarto. Questo avviene mentre l'azienda con sede nel Regno Unito si prepara a una potenziale vendita multimiliardaria entro la fine dell'anno. I bilanci appena depositati presso la Companies House hanno mostrato un aumento del fatturato del 9%, raggiungendo 1,41 miliardi di dollari nel 2024, rispetto all'anno precedente. Ha incassato circa 7,2 miliardi di dollari dagli abbonati nel corso dell'anno, di cui 5,8 miliardi di dollari sono stati restituiti ai creator. OnlyFans ha riferito che il numero totale di account di creator che producono contenuti per il sito è cresciuto del 13%, raggiungendo i 4,6 milioni, poiché sempre più persone lo hanno sfruttato come un'opportunità per guadagnarsi da vivere. Nel frattempo, il numero di account fan di persone che pagano per accedere ai contenuti sulla piattaforma è aumentato del 24% a livello globale, raggiungendo i 377,5 milioni. L'azienda ha sede e paga le tasse nel Regno Unito, ma realizza la maggior parte del suo fatturato negli Stati Uniti. Il gruppo ha anche riportato una crescita degli utili ante imposte del 4%, raggiungendo i 683,6 milioni di dollari nell'anno. La migliore performance finanziaria ha portato a un'altra significativa manna di liquidità per il proprietario, l'imprenditore ucraino-americano Leonid Radvinsky. I conti mostrano che OnlyFans ha distribuito 497 milioni di dollari di dividendi a Fenix International di Radvinsky nel corso dell'anno, con ulteriori 204 milioni di dollari di dividendi tra dicembre e aprile. Keily Blair, amministratore delegato di OnlyFans, ha dichiarato: "Nel 2024 OnlyFans ha continuato a far crescere il suo fatturato e la sua base utenti globale. "Ci siamo espansi in nuovi settori verticali, dimostrando la forza e il potenziale della piattaforma in un'ampia gamma di generi. Con una serie di importanti partnership con marchi e singoli individui, in particolare nello sport, OnlyFans ha continuato a rafforzare la sua reputazione come elemento fondamentale dell'economia dei creator in senso più ampio". —economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)