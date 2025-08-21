Ucraina-Russia, Zelensky: “Incontro con Putin in Svizzera, Austria o Turchia”

(Adnkronos) – "Un incontro a Mosca è fuori questione" per il faccia a faccia tra Voloydmyr Zelensky e Vladimir Putin per avviare i negoziati di pace tra Russia è Ucraina. "Va bene" invece se il bilaterale si terrà in Svizzera, Austria o anche Turchia. E' questa la linea del presidente ucraino Zelensky. Riguardo poi alla possibilità che l'Ungheria di Victor Orban venga scelta come sede di uno degli incontri Zelensky ha detto che la questione è "difficile" perché "c'è un'ampia unità in Europa nel sostenere l'Ucraina in questa guerra, ma, per essere franco, Budapest non vi partecipa". E proprio sul nodo Ungheria fa sapere di aver "chiesto al presidente Trump di assicurare che Budapest non blocchi il nostro cammino verso l'adesione alla Ue" e "il presidente Trump mi ha promesso che il suo team lavorerà a questo". Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha detto di non volere che la Cina svolga un ruolo di garante della sicurezza dell'Ucraina, facendo riferimento al sostegno di Pechino a Mosca. "Innanzitutto, dall'inizio di questa guerra la Cina non ci ha aiutato a fermarla. In secondo luogo, la Cina ha aiutato la Russia aprendo il suo mercato dei droni. Non abbiamo bisogno di garanti che non aiutano l'Ucraina e che non l'hanno aiutata nel momento in cui ne avevamo veramente bisogno", ha affermato Zelensky parlando ai giornalisti a Kiev. Intanto le forze russe stanno radunando truppe lungo la linea del fronte meridionale nell'oblast di Zaporizhzhia, in Ucraina, ha riferito il presidente ucraino. ''A Zaporizhzhia il nemico si sta rafforzando", ha dichiarato Zelensky. "Vediamo che continuano a trasferire parte delle loro truppe da Kursk in direzione Zaporizhzhia", ha aggiunto. Dal canto suo Kiev ha testato un missile a lungo raggio, noto come Flamingo, che può colpire obiettivi a 3mila chilometri di distanza. "Il missile ha passato con successo i test. E' al momento il nostro missile di maggior successo, può volare 3mila chilometri, che è una cosa significativa", ha detto Zelensky spiegando che la produzione del missile potrebbe iniziare a febbraio del prossimo anno. —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)