Sinner ‘vede’ gli Us Open e torna ad allenarsi: la prima giornata di Jannik a New York

(Adnkronos) –

Jannik Sinner torna in campo dopo il ritiro a Cincinnati e mette nel mirino gli Us Open, al via tra pochi giorni. Oggi, giovedì 21 agosto, il numero uno del ranking Atp si allenerà due volte: una doppia sessione con Francisco Comesana, alle 17 (quando a New York saranno le 11) sul P1 Court, e poi alle 18 sull'Ashe Stadium. Comincia così l'avventura del fuoriclasse azzurro nello Slam americano, in attesa del sorteggio che chiarirà i contorni del suo percorso a Flushing Meadows. Ma come sta Jannik dopo il malore nel match con Carlos Alcaraz?

Per Sinner, tutto procede secondo programma. Jannik aveva spiegato dopo il ritiro nella finale contro Alcaraz a Cincinnati di aver bisogno di un paio di giorni di riposo per tornare al top in vista dell'ultimo Slam stagionale. E così, confermata anche la rinuncia al doppio misto degli Us Open con Katarina Siniakova, l'azzurro ha deciso di tornare in campo oggi per un paio di sessioni di allenamento morbide. Per riprendere confidenza con il campo in vista dell'esordio a New York.