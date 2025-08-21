spot_img
giovedì 21 Agosto 2025
Ragusa, bimbo di due anni annega in piscina gonfiabile

(Adnkronos) – Tragedia nel ragusano, dove un bambino di due anni è morto annegato oggi, giovedì 21 agosto, in una piscina gonfiabile nella casa di villeggiatura della famiglia a Caucana, frazione balneare di Santa Croce Camerina.  Secondo una prima ricostruzione sembra che il bimbo sia entrato nella piscina gonfiabile dopo essere sfuggito al controllo dei familiari. A trovarlo sarebbe stata la nonna. Indagano i carabinieri. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

