Pappalardo choc, al concerto insulta la Meloni ma la platea lo fischia

(Adnkronos) – Momenti di imbarazzo e indignazione ieri sera durante l'esibizione di Adriano Pappalardo al concerto organizzato dal comune di Fiumicino a Passoscuro. Il cantante, prima di esibirsi, ha insultato la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, facendo gesti volgari in relazione al rapporto tra la premier e il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump. La piazza non ha gradito le esternazione del cantante e dopo i fischi ricevuti, il cantante ha fatto dietro front, chiedendo scusa ai presenti, come si legge in una nota diffusa dal comune di Fiumicino che precisa, "a parte le sue digressioni dai toni troppo coloriti, delle quali si è scusato durante il concerto, Pappalardo ha comunque dimostrato di essere un artista intramontabile della musica italiana". Sui social però è montata la protesta e molti hanno trovato sgradevoli le sue parole nei confronti della premier. Molti i commenti di sdegno come quello di Silvia che su Facebook che scrive: "Andava fermato. E' ingaggiato per cantare, non per insultare", o di Giordano che non ha condiviso le parole del cantante e si è sfogato , "si è preso i suoi meritati fischi". Emanuele, che era andato al concerto pensando solo di ascoltare un po' di musica commenta, "ha iniziato a fare una polemica di indirizzo politico totalmente fuori contesto. Parolacce e gesti sui genitali, ha ricevuto fischi e qualcuno è anche andato via. Inguardabile". Anche Stefania racconta, "ha inveito contro il governo e si è beccato diversi insulti dal pubblico". Intanto il comune di Fiumicino in una nota ha commentato la serata di musica e ha stigmatizzato "le digressioni dai toni troppo coloriti di Adriano Pappalardo". "Ha usato espressioni forti e colorite, rivolgendosi in maniera poco garbata nei confronti della presidente Meloni, in relazione ai suoi rapporti con Trump" ha raccontato all'Adnkronos Giovanna Onorati, la vice sindaco di Fiumicino, che ieri sera era presente al concerto, organizzato dal comune a Passoscuro, durante il quale si è esibito Adriano Pappalardo. "Espressioni forti, accompagnate da una gestualità volgare che mi ha sconvolto, anche perché nella piazza c'erano famiglie e bambini". Esternazioni che "al di là di tutto, – prosegue Onorati – c'entravano poco con la serata e infatti la piazza non è rimasta per nulla entusiasta, tutt'altro, non l'ha applaudito e si è dissociata". A questo punto il cantante "che, come sappiamo tutti, è un'artista stravagante, si è reso comunque conto della situazione e si è scusato più volte per queste sue uscite volgari e fuori luogo", ha concluso la vicesindaco. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)