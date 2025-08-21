(Adnkronos) – Momenti di terrore sul volo Alicante-Roma per alcune turbolenze. "Il volo Wizz Air W4 6038", informa la compagnia aerea, sarebbe dovuto atterrare nello scalo di Fiumicino, ma "è stato dirottato sull'aeroporto di Bologna per le condizioni meteo sfavorevoli". "Lì è atterrato alle 3.57 della notte" spiegano dalla compagnia, aggiungendo che "i passeggeri sono stati poi accompagnati dalla stessa via terra a Roma". Le condizioni meteorologiche, sottolinea la compagnia, "non dipendono dalla compagnia aerea e la sicurezza rimane la massima priorità di Wizz Air". —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)
Ultim'ora - AdnKronos
Forti turbolenze, paura sul volo Alicante-Roma: dirottato a Bologna
