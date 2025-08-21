(Adnkronos) –
Fedez papà orgoglioso. Il rapper di Rozzano, attualmente impegnato con alcune date estive in giro per l'Italia, si è esibito ieri allo stadio del Mare di Pescara e ha vissuto un momento unico insieme ai figli: Leone e Vittoria, nati dall'amore con Chiara Ferragni, hanno assistito infatti per la primissima volta, a un suo concerto dal vivo. "Felice che i miei figli abbiano assistito per la prima volta a una mia esibizione nel luogo in cui ho passato tutte le estati della mia infanzia", ha scritto Fedez a corredo di alcuni video che riprendono momenti del suo concerto che si è tenuto a Pescara. Il rapper, poi, ha condiviso una foto dei figli ripresi di spalle che guardano da sotto il palco il concerto del loro papà. Se fino a marzo del 2024 Fedez e Chiara pubblicavano quotidianamente contenuti social insieme ai due minori, nel momento in cui la loro relazione è finita hanno iniziato a coprire i volti dei bambini nei video e nelle foto e poi – pian piano – a rinunciare quasi del tutto ai contenuti insieme a loro. Qualcuno tra i presenti al concerto non ha potuto fare a meno di notare quanto Leone e Vittoria siano ormai effettivamente cresciuti.
Lo ha scritto anche Chiara Ferragni sui social qualche giorno fa: "Vorrei poteste vederli Leone e Vittoria, sono così grandi. Ora hanno 7 e 4 anni e fanno tutto insieme a me. Andiamo a cena fuori insieme tutte le sere, con i miei amici e altri bambini. È bellissimo". —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)
Fedez si esibisce davanti ai figli Leone e Vittoria: “È la prima volta”
(Adnkronos) –
Corcianonline è accessibile liberamente e senza costi.
Ciò è possibile anche grazie al supporto di coloro che ci sostengono, convinti che un'informazione accurata sia fondamentale per la nostra comunità.
Se hai la possibilità, unisciti al nostro sforzo con una semplice donazione.