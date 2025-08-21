Emozioni ‘a due ruote’ al Quasar Village: esposizione di moto in attesa del 15esimo motoincontro Fabio Celaia

Moto d’epoca e attuali in galleria fino al 31 agosto, quando faranno tappa decine di centauri. Ospite d’eccezione Randy Krummenacher, campione mondiale Supersport

(AVInews) – Corciano, 21 ago. – Emozioni ‘a due ruote’ al Quasar Village: fino al 31 agosto c’è un’esposizione di moto tutta da scoprire, in collaborazione con l’associazione Motoincontro Fabio Celaia, che si occupa di educazione e sicurezza stradale e organizza l’omonimo motoraduno. Così, in attesa del consueto appuntamento annuale, alla 15esima edizione e in programma domenica 31 agosto, è possibile ammirare nella galleria del centro commerciale di Corciano numerosi modelli di moto da cross, enduro, stradali e racing, d’epoca e attuali, tra cui spiccano una Ducati replica 175 gp, una Ducati Panigale V4 da pista, il nuovo Ducati Desmo 450 mx e la Ducati Desert X condotta dal pilota Antoine Mèo; tra i modelli d’epoca si fanno notare una Superba Genova 175 degli anni ‘30 (restaurata) e una MM sport 250 del 1936, perfettamente conservata. Grande attesa, poi, per il motoraduno Fabio Celaia di domenica 31 agosto: i centauri si ritroveranno alle 8.30 in piazza IV novembre a Perugia e, dopo aver ritirato i gadget e biglietti della lotteria, alle 10.30 partiranno per raggiungere il Quasar Village per un evento speciale, tra aperitivo e giochi a premi. Ospite d’eccezione Randy Krummenacher, pilota motociclistico svizzero, vincitore del campionato mondiale Supersport nel 2019. Krummenacher, che ha ancora molto da dire sulle piste, non sarà solo: presenti altri volti noti del mondo racing umbro tra cui Stefano Mori, team manager Ducati rally team entrophy motorbike, Nicolò Mori, team manager Beta enduro team, Silvano e Fabio Puliti, collezionisti di moto storiche e Nevio Dottorini, responsabile settore tecnico moto ed eventi del Club auto moto d’epoca perugino (Camep).

Per informazioni e iscrizioni: 338.3506551, eroscelaia@gmail.com.