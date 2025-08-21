Controlli della Polizia locale, denunciato un uomo per documento alterato

Nei giorni scorsi, durante i controlli stradali effettuati sul territorio cittadino, la Polizia locale di Corciano ha scoperto un documento d’identità alterato. Gli agenti, nel corso dell’identificazione di un conducente, hanno notato un dettaglio sospetto sulla carta d’identità elettronica presentata dall’uomo. Un taglio preciso di forma quadrata ha attirato la loro attenzione e ha portato ad avviare verifiche più approfondite.

Il conducente è stato invitato a seguire gli agenti presso il Comando, dove la carta è stata sottoposta ad analisi con la strumentazione in dotazione all’Ufficio Falsi Documentali. Gli accertamenti hanno evidenziato che il documento era originale e presentava i previsti sistemi di sicurezza, ma risultava manomesso: dal supporto era stato infatti asportato il microchip contactless mediante incisione.

È stato inoltre constatato che non era stato possibile effettuare la lettura elettronica del documento, al cui interno sono normalmente conservati in maniera sicura i dati personali e biometrici del titolare, nonché le informazioni necessarie per l’identificazione online.

Da ulteriori accertamenti nelle banche dati è anche emerso che il conducente aveva numerosi precedenti di polizia e che risultava sottoposto alla misura degli arresti domiciliari con affidamento in prova ai servizi sociali.

Alla luce di quanto accertato, la carta d’identità elettronica è stata sequestrata e il conducente denunciato a piede libero alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Perugia. Sono in corso indagini per chiarire le motivazioni della manomissione, ipotizzando che i documenti alterati possano essere destinati ad attività illecite.