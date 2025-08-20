Vannacci posta foto cernia al forno: “Animalisti denunciatemi, l’ho anche mangiata”

(Adnkronos) – ''Gli animalisti (i protetti dalla sinistra) annunciano esposto per aver pescato e fotografato una cernia. Aggiungete la denuncia per essere 'cernivoro' e l'aggravante del sessismo''. L'ex generale, e attuale vicesegretario della Lega, Roberto Vannacci va al contrattacco dopo le polemiche per la sua foto di Ferragosto con in mano una cernia, durante le sue vacanze in Sardegna. ''Questo sono io e la faccia della sinistra alle prossime elezioni'', aveva detto in un breve video Vannacci mostrando la cernia. E oggi rilancia postando le foto della cernia al forno con le patate e invitando gli animalisti a denunciarlo anche per averla mangiata. ''L’Associazione italiana difesa animali ed ambiente – scrive in un post su Facebook – annuncia l’invio di un esposto alla procura di Cagliari 'con la richiesta di indagare per il reato di maltrattamento di animali ai sensi dell’articolo 544 del codice penale'. Fotografare o riprendere un pesce pescato e già morto per embolia al momento del suo affioramento è, secondo i forsennati protettori del creato, un maltrattamento. Aggiungete all'esposto la denuncia per essere 'cernivoro' poiché, in modo molto disumano e disgustoso quel pesce l'ho pure mangiato. E se proprio volete, aggiungete l'aggravante del sessismo perché ho mangiato 'una cernia' e non 'un cernio'. Mi domando se i pescivendoli del mercato di San Benedetto non corrano lo stesso rischio''. —politicawebinfo@adnkronos.com (Web Info)