(Adnkronos) – Seconda e ultima giornata di match del doppio misto agli Us Open. Nella notte tra mercoledì 20 agosto e giovedì 21 agosto, gli azzurri Sara Errani e Andrea Vavassori torneranno in campo da campioni in carica, per difendere il titolo conquistato un anno fa a New York. Per la coppia italiana, il primo ostacolo sarà rappresentato dagli statunitensi Danielle Collins e Christian Harrison in semifinale. L'altra coppia finalista verrà invece fuori dal confronto tra Pegula/Draper e Swiatek/Ruud. Ecco orario dei match e dove vederli in tv e streaming. Ecco il programma dei match di oggi del torneo di doppio misto agli Us Open: Jessica Pegula/Jack Draper – Iga Swiatek/Casper Ruud (dall’1 ora italiana di giovedì 21 agosto) Sara Errani/Andrea Vavassori – Danielle Collins/Christian Harrison (a seguire)
A seguire la finale tra le coppie che vinceranno i rispettivi match.
Le partite degli Us Open 2025 sono trasmesse in diretta tv in Italia in chiaro su Supertennis e via satellite sui canali di Sky Sport. I match saranno visibili anche in streaming sulle piattaforme Sky Go, Now Tv e SuperTenniX. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)
Us Open, oggi semifinale doppio misto con Errani/Vavassori ed eventuale finale: orario e dove vederla
Us Open, oggi semifinale doppio misto con Errani/Vavassori ed eventuale finale: orario e dove vederla
(Adnkronos) – Seconda e ultima giornata di match del doppio misto agli Us Open. Nella notte tra mercoledì 20 agosto e giovedì 21 agosto, gli azzurri Sara Errani e Andrea Vavassori torneranno in campo da campioni in carica, per difendere il titolo conquistato un anno fa a New York. Per la coppia italiana, il primo ostacolo sarà rappresentato dagli statunitensi Danielle Collins e Christian Harrison in semifinale. L'altra coppia finalista verrà invece fuori dal confronto tra Pegula/Draper e Swiatek/Ruud. Ecco orario dei match e dove vederli in tv e streaming. Ecco il programma dei match di oggi del torneo di doppio misto agli Us Open: Jessica Pegula/Jack Draper – Iga Swiatek/Casper Ruud (dall’1 ora italiana di giovedì 21 agosto) Sara Errani/Andrea Vavassori – Danielle Collins/Christian Harrison (a seguire)
Corcianonline è accessibile liberamente e senza costi.
Ciò è possibile anche grazie al supporto di coloro che ci sostengono, convinti che un'informazione accurata sia fondamentale per la nostra comunità.
Se hai la possibilità, unisciti al nostro sforzo con una semplice donazione.