Us Open, oggi semifinale doppio misto con Errani/Vavassori ed eventuale finale: orario e dove vederla

(Adnkronos) – Seconda e ultima giornata di match del doppio misto agli Us Open. Nella notte tra mercoledì 20 agosto e giovedì 21 agosto, gli azzurri Sara Errani e Andrea Vavassori torneranno in campo da campioni in carica, per difendere il titolo conquistato un anno fa a New York. Per la coppia italiana, il primo ostacolo sarà rappresentato dagli statunitensi Danielle Collins e Christian Harrison in semifinale. L'altra coppia finalista verrà invece fuori dal confronto tra Pegula/Draper e Swiatek/Ruud. Ecco orario dei match e dove vederli in tv e streaming. Ecco il programma dei match di oggi del torneo di doppio misto agli Us Open: Jessica Pegula/Jack Draper – Iga Swiatek/Casper Ruud (dall’1 ora italiana di giovedì 21 agosto) Sara Errani/Andrea Vavassori – Danielle Collins/Christian Harrison (a seguire)

A seguire la finale tra le coppie che vinceranno i rispettivi match.

Le partite degli Us Open 2025 sono trasmesse in diretta tv in Italia in chiaro su Supertennis e via satellite sui canali di Sky Sport. I match saranno visibili anche in streaming sulle piattaforme Sky Go, Now Tv e SuperTenniX. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)