(Adnkronos) – Fermato la mamma dei due fratelli minorenni, uno dei quali era alla guida dell'auto rubata che l'11 agosto scorso travolse e uccise la 71enne Cecilia De Astis in via Saponaro, al quartiere Gratosoglio di Milano. La donna, classe 1992, italiana, è stata localizzata da all’interno dei giardini di viale Cermenate, a Milano, e arrestata. Ora si trova al carcere di San Vittore per un cumulo pena da scontare 3 anni e 10 mesi. Fra i reati a lei attribuiti, una serie di furti commessi dal 2017 al 2019. La 33enne è stata trovata con addosso oltre 130 grammi in monili d’oro e oltre 1.500 euro in contanti. E' stata denunciata a piede libero anche per ricettazione. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)
Uccisa da auto pirata a Milano, fermata madre del ragazzino alla guida: “Cumulo di pena da scontare”
