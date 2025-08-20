Treno bloccato a Terrioli causa maltempo: 150 passeggeri evacuati grazie alla Protezione Civile

Il violento temporale che si è abbattuto martedì nel territorio di Corciano ha causato la caduta di alcuni rami sulla linea elettrica della ferrovia Perugia–Terontola provocando l’arresto di un convoglio diretto a Perugia nei pressi della frazione di Terrioli.

Dopo la segnalazione del Servizio Protezione Civile ed Emergenze della Regione Umbria e delle Ferrovie dello Stato è scattato l’intervento dei volontari del Gruppo Protezione Civile di Corciano, affiancati dai colleghi della Cover e della Misericordia di Magione. Le squadre hanno fornito supporto alle operazioni di evacuazione dei circa 150 passeggeri rimasti bloccati.

L’operazione, durata circa due ore, è stata condotta senza conseguenze per i viaggiatori, che sono stati accompagnati alle navette predisposte da Busitalia per il proseguimento verso le rispettive destinazioni.

Successivamente i volontari del Gruppo Protezione Civile di Corciano sono intervenuti anche lungo le principali arterie stradali del territorio per rimuovere rami spezzati dal forte vento, riportando alla normalità la circolazione.

