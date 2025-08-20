spot_img
mercoledì 20 Agosto 2025
spot_img

Treno bloccato a Terrioli causa maltempo: 150 passeggeri evacuati grazie alla Protezione Civile

CronacaTaverne
7

Da leggere

Prima Pagina - AdnKronos

spot_img

Il violento temporale che si è abbattuto martedì nel territorio di Corciano ha causato la caduta di alcuni rami sulla linea elettrica della ferrovia Perugia–Terontola provocando l’arresto di un convoglio diretto a Perugia nei pressi della frazione di Terrioli.
Dopo la segnalazione del Servizio Protezione Civile ed Emergenze della Regione Umbria e delle Ferrovie dello Stato è scattato l’intervento dei volontari del Gruppo Protezione Civile di Corciano, affiancati dai colleghi della Cover e della Misericordia di Magione. Le squadre hanno fornito supporto alle operazioni di evacuazione dei circa 150 passeggeri rimasti bloccati.

L’operazione, durata circa due ore, è stata condotta senza conseguenze per i viaggiatori, che sono stati accompagnati alle navette predisposte da Busitalia per il proseguimento verso le rispettive destinazioni.
Successivamente i volontari del Gruppo Protezione Civile di Corciano sono intervenuti anche lungo le principali arterie stradali del territorio per rimuovere rami spezzati dal forte vento, riportando alla normalità la circolazione.

Corcianonline è accessibile liberamente e senza costi.
Ciò è possibile anche grazie al supporto di coloro che ci sostengono, convinti che un'informazione accurata sia fondamentale per la nostra comunità.
Se hai la possibilità, unisciti al nostro sforzo con una semplice donazione.





Può interessarti anche

Cerca nel sito

 

Ultime notizie

spot_img

© Corcianonline - Tutti i diritti riservati.

Contatti

  • Redazione: redazione@corcianonline.it
  • Pubblicità: corcianonline@gmail.com

Argomenti

Due notizie