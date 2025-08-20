Scontro tra treno merci e regionale su linea Brennero: tre feriti lievi e circolazione bloccata

(Adnkronos) –

Scontro tra alcuni convogli di un treno merci e uno passeggeri oggi, mercoledì 20 agosto, sulla linea Brennero, tra Mezzocorona e Trento: tre feriti lievi e circolazione sospesa, rende noto Rfi. La dinamica è in corso di accertamento. Dalle prime informazioni, durante le operazioni di manovra, i carri merci a Trento Roncafort si sono staccati dal resto del convoglio provocando la collisione con il treno regionale e l'uscita dai binari di una sola carrozza. Non si registrano feriti gravi fra passeggeri e personale di bordo. Una donna è stata trasportata dal 118 in ospedale mentre gli altri due sono andati autonomamente a farsi medicare. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco e la Protezione Civile. I passeggeri del treno regionale stanno proseguendo il viaggio in autobus. I tecnici di Rete Ferroviaria Italiana stanno lavorando per ripristinare la piena funzionalità della linea. Al momento, i treni Alta Velocità e regionali possono registrare ritardi e cancellazioni; attivato il servizio con autobus. Potenziata l'assistenza ai viaggiatori. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)