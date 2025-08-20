Meteo, Italia spaccata in due: nubifragi al Centro-Nord e caldo estremo al Sud

(Adnkronos) – Dopo due settimane di anticiclone africano, l’atmosfera è carica di calore ed umidità: si temono supercelle e downburst. A due mesi esatti dopo il solstizio d’Estate, giovedì 21 agosto, l’Italia sarà spaccata in due: caldo estremo al Sud, nubifragi localizzati al Centro-Nord. Lorenzo Tedici, meteorologo responsabile media de iLMeteo.it, conferma un quadro ad alto rischio temporali con fenomeni molto intensi e colpi di vento. Come abbiamo imparato nell’epoca del Riscaldamento Globale, dopo una fase di caldo estremo arrivano quasi sempre dei rovesci distruttivi. La causa di tutto ciò è da ricercare nel calore latente e nell’acqua precipitabile: questi due ingredienti salgono alle stelle durante le fasi anticicloniche africane e poi causano fenomeni violenti improvvisi e pericolosi. Nelle prossime ore, il rischio maggiore interesserà il Nord-Ovest e la Toscana, poi l’atmosfera diventerà ‘esplosiva’ anche sul Nord-Est e tra Umbria e Marche. Da Roma in giù assisteremo, invece, ad un aumento delle temperature e ad una coda dell’Anticiclone Caronte con tanto sole e afa. Nel dettaglio, entro la mattinata del mercoledì, tra Piemonte, Lombardia e Liguria si potrebbero formare anche delle supercelle, delle celle temporalesche capaci di produrre anche tornado e quantitativi di pioggia oltre i 100 litri per metro quadrato. Dal pomeriggio i fenomeni si sposteranno anche verso il Nord-Est e la Toscana. Come spesso accade con i temporali più forti, anche il rischio ‘downburst’ sarà molto alto: i downburst sono forti correnti d'aria discensionali che in prossimità del suolo si trasformano in venti violentissimi a sviluppo radiale, centrifugo. Le raffiche possono superare i 100 km/h. Al di là dei nomi, temporali, supercelle, downburst, tornado, il rischio ‘burrasca di fine Estate’ è concreto, dapprima al Nord e poi al Centro.
Giovedì tutto il Centro-Nord sarà interessato dal maltempo, mentre il Sud sarà ancora risparmiato: al meridione, anzi, avremo un aumento delle temperature fino a 39°C in Puglia e 38°C anche tra Calabria e Sicilia. In questi casi non ci resta che prestare la massima prudenza, sia per le piogge sia per il caldo: uomo avvisato mezzo salvato, fino a venerdì il tempo sarà estremo da Nord a Sud. NEL DETTAGLIO Mercoledì 20. Al Nord: forti temporali e calo termico su tante regioni. Al Centro: peggiora in Toscana e Marche con forti temporali, altrove condizioni variabili. Al Sud: caldo e cielo poco nuvoloso. Giovedì 21. Al Nord: ancora temporali irregolari. Al Centro: maltempo con temporali, soprattutto su Toscana e Umbria. Al Sud: poche nubi. Venerdì 22. Al Nord: ultimi temporali. Al Centro: temporali specie sulle adriatiche. Al Sud: instabile in Campania con temporali, altrove caldo e poco nuvoloso. TENDENZA: weekend a tratti piovoso, temperature in diminuzione. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)
Katz approva piano per occupazione Gaza City. Hamas denuncia: “Uccisi quasi 19.000 bambini dal 7/10”
Meteo, Italia spaccata in due: nubifragi al Centro-Nord e caldo estremo al Sud
(Adnkronos) – Dopo due settimane di anticiclone africano, l’atmosfera è carica di calore ed umidità: si temono supercelle e downburst. A due mesi esatti dopo il solstizio d’Estate, giovedì 21 agosto, l’Italia sarà spaccata in due: caldo estremo al Sud, nubifragi localizzati al Centro-Nord. Lorenzo Tedici, meteorologo responsabile media de iLMeteo.it, conferma un quadro ad alto rischio temporali con fenomeni molto intensi e colpi di vento. Come abbiamo imparato nell’epoca del Riscaldamento Globale, dopo una fase di caldo estremo arrivano quasi sempre dei rovesci distruttivi. La causa di tutto ciò è da ricercare nel calore latente e nell’acqua precipitabile: questi due ingredienti salgono alle stelle durante le fasi anticicloniche africane e poi causano fenomeni violenti improvvisi e pericolosi. Nelle prossime ore, il rischio maggiore interesserà il Nord-Ovest e la Toscana, poi l’atmosfera diventerà ‘esplosiva’ anche sul Nord-Est e tra Umbria e Marche. Da Roma in giù assisteremo, invece, ad un aumento delle temperature e ad una coda dell’Anticiclone Caronte con tanto sole e afa. Nel dettaglio, entro la mattinata del mercoledì, tra Piemonte, Lombardia e Liguria si potrebbero formare anche delle supercelle, delle celle temporalesche capaci di produrre anche tornado e quantitativi di pioggia oltre i 100 litri per metro quadrato. Dal pomeriggio i fenomeni si sposteranno anche verso il Nord-Est e la Toscana. Come spesso accade con i temporali più forti, anche il rischio ‘downburst’ sarà molto alto: i downburst sono forti correnti d'aria discensionali che in prossimità del suolo si trasformano in venti violentissimi a sviluppo radiale, centrifugo. Le raffiche possono superare i 100 km/h. Al di là dei nomi, temporali, supercelle, downburst, tornado, il rischio ‘burrasca di fine Estate’ è concreto, dapprima al Nord e poi al Centro.
Corcianonline è accessibile liberamente e senza costi.
Ciò è possibile anche grazie al supporto di coloro che ci sostengono, convinti che un'informazione accurata sia fondamentale per la nostra comunità.
Se hai la possibilità, unisciti al nostro sforzo con una semplice donazione.