(Adnkronos) – Un tragico incidente si è verificato nel pomeriggio di oggi, martedì 19 agosto, lungo la strada statale Aurelia, al chilometro 134, nel comune di Capalbio (Grosseto), Lo scontro ha coinvolto un mezzo pesante e un'automobile, con gravi conseguenze anche per un vicino stabilimento produttivo. Un tir è finito dentro il punto vendita di un caseificio che si trova lungo la strada dopo l'urto con un'auto, che si è ribaltata finendo fuoristrada. L'allarme è scattato alle ore 16:36, con l'immediato intervento dei soccorsi coordinati dal 118 della Asl Toscana sud est. Sul posto sono giunte due ambulanze della Croce Rossa, una da Capalbio con a bordo un infermiere, e l'altra da Magliano, oltre all'elisoccorso Pegaso 2, le forze dell'ordine e i Vigili del Fuoco. Il bilancio è pesante: un uomo di 59 anni ha perso la vita sul luogo dell'incidente. Un altro ferito, un uomo di 58 anni, è stato trasportato in codice giallo all'ospedale Misericordia di Grosseto. Un terzo coinvolto, che si trovava all'interno dello stabilimento interessato dallo scontro, ha riportato ferite lievi ed è stato trasferito in codice verde all'ospedale di Orbetello. La viabilità sulla Ss1 Aurelia ha subito rallentamenti e temporanee interruzioni per consentire le operazioni di soccorso e i rilievi tecnici. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)
Ultim'ora - AdnKronos
Mattia Debertolis, in Val Canali l’ultimo saluto al campione azzurro scomparso durante i World Games
L’associazione italiana allenatori alla Figc: “Chiedere a Fifa e Uefa di sospendere Israele dalle competizioni”
Tir sfonda un caseificio dopo lo scontro con un’auto: un morto e due feriti a Capalbio
Corcianonline è accessibile liberamente e senza costi.
Ciò è possibile anche grazie al supporto di coloro che ci sostengono, convinti che un'informazione accurata sia fondamentale per la nostra comunità.
Se hai la possibilità, unisciti al nostro sforzo con una semplice donazione.