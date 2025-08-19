Scuola: al via le domande per il contributo sui libri di testo

Il Comune di Corciano ha approvato l’avviso per accedere al contributo destinato all’acquisto dei libri di testo per l’anno scolastico 2025/2026. La misura riguarda gli alunni iscritti alle scuole secondarie di primo e secondo grado ed è stata definita con la Determinazione n. 803 del 13 agosto 2025 della responsabile dell’Area socio educativa, in attuazione delle delibere regionali n. 814 e n. 815 del 6 agosto 2025.

Le domande dovranno essere presentate entro il 7 ottobre 2025 esclusivamente attraverso lo sportello telematico del Comune di Corciano, utilizzando le credenziali Spid, Cie o Cns. Il portale dedicato è raggiungibile al seguente link: sportellotelematico.comune.corciano.pg.it.

Per eventuali informazioni e assistenza nella compilazione della domanda è stato indicato il servizio Digipass, contattabile al numero 075 5188275 o all’indirizzo mail servizisocioeducativi@comune.corciano.pg.it.