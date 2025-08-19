spot_img
martedì 19 Agosto 2025
Scuola: al via le domande per il contributo sui libri di testo

Contributo per i libri di testo: non è ancora troppo tardi

Il Comune di Corciano ha approvato l’avviso per accedere al contributo destinato all’acquisto dei libri di testo per l’anno scolastico 2025/2026. La misura riguarda gli alunni iscritti alle scuole secondarie di primo e secondo grado ed è stata definita con la Determinazione n. 803 del 13 agosto 2025 della responsabile dell’Area socio educativa, in attuazione delle delibere regionali n. 814 e n. 815 del 6 agosto 2025.

Le domande dovranno essere presentate entro il 7 ottobre 2025 esclusivamente attraverso lo sportello telematico del Comune di Corciano, utilizzando le credenziali Spid, Cie o Cns. Il portale dedicato è raggiungibile al seguente link: sportellotelematico.comune.corciano.pg.it.
Per eventuali informazioni e assistenza nella compilazione della domanda è stato indicato il servizio Digipass, contattabile al numero 075 5188275 o all’indirizzo mail servizisocioeducativi@comune.corciano.pg.it.

