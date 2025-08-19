Pippo Baudo, Heather Parisi pubblica intervista inedita: “Vorrei tornare come farfalla”

(Adnkronos) – "Mi preoccupa l'idea di non esserci più, di sparire, di non lasciare un segno, di non diventare un fiore, una palma. Sarebbe bellissimo. Come mi piacerebbe tornare? Come una farfalla, una farfalla variopinta. Però la farfalla purtroppo vive pochissimo". Così Pippo Baudo si confessava ad Heather Parisi, in un'intervista che l'ex ballerina e conduttrice ha condiviso oggi sui social per ricordarlo. "17 anni fa, nella quiete di casa, mi hai regalato un momento che custodisco nel cuore", scrive Parisi nel post che accompagna la videointervista a Baudo. "'Vorrei mi facessi un regalo', mi dicesti con quel sorriso coinvolgente. 'Quale?', chiesi curiosa. E tu, con la voce calda di chi sa parlare all'anima: 'Tienila per un giorno lontano lontano…'". Ora quel giorno è arrivato. "Quelle parole Pippo – scrive Parisi – sono diventate una promessa. La mia promessa a te. Oggi, mentre il mondo ti saluta, io sento solo un arrivederci. Perché qualcosa di così luminoso non può svanire: ritornerà, in un abbraccio, in una risata, in un sipario che si riapre. Ciao, Pippo", aggiunge Heather Parisi sottolineando in un post scriptum che "l'intervista è inedita ed è stata girata nel 2008. Un Pippo a 360 gradi mai visto e la trovate su Youtube". Nel frammento pubblicato sui social, Baudo ammetteva anche che la cosa che lo spaventava era "questo mondo di oggi". "Mi preoccupa che l'uomo non rispetti più l'uomo. Ormai siamo in guerra continua. Dappertutto c'è una litigiosità, una specie di odio dell'uomo contro un altro. C'è un'economia mondiale che è ricchissima. Non può non pensare a quelli che non hanno. Peraltro, questi mondi, un giorno, quando si accorgeranno, diventeranno cattivi nei confronti di chi gli ha negato la gioia di vivere. Sì, acidi, amare. E hanno ragione, hanno ragione a vendicarsi. Cioè, poi non ci meravigliamo. Ma come questa aggressività? Ma per forza noi li abbiamo tenuti in cattività", diceva Baudo nell'intervista, in cui chiacchierava rilassato con Heather Parisi. —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)