Maltempo, alberi caduti sul raccordo Perugia-Bettolle: chiusa la carreggiata tra Olmo e Corciano

Disagi alla circolazione stradale lungo il raccordo autostradale Perugia-Bettolle, dove la carreggiata in direzione Bettolle/Firenze è stata temporaneamente chiusa al traffico nel tratto compreso tra gli svincoli di Olmo e Corciano. La chiusura si è resa necessaria a causa della caduta di alcuni alberi sulla sede stradale, provocata dal maltempo che ha interessato l’area.

Anas ha reso noto che la circolazione è stata interrotta per consentire le operazioni di messa in sicurezza e che il traffico è stato deviato con opportuna segnaletica predisposta sul posto.

Sul luogo dell’intervento sono stati impegnati i Vigili del Fuoco, la Polizia Stradale e il personale tecnico Anas, con l’obiettivo di rimuovere rapidamente gli ostacoli e ripristinare la transitabilità in condizioni di sicurezza.

Gli automobilisti sono invitati a prestare la massima attenzione alle indicazioni presenti lungo il percorso alternativo e a tenere conto di possibili rallentamenti fino alla completa riapertura del tratto interessato. L’episodio riporta all’attenzione anche il tema della manutenzione delle alberature lungo le principali arterie viarie, considerate particolarmente vulnerabili nei giorni di forte vento e temporali.