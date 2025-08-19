(Adnkronos) –
Oltre 50 morti in un incidente tra un autobus e un camion nella provincia occidentale di Herat, in Afghanistan. "A causa dell'eccessiva velocità e della disattenzione, (l'autobus) è uscito dalla strada principale e si è scontrato violentemente con un camion nella provincia di Herat", ha dichiarato la polizia.
L'autobus trasportava afghani appena rimpatriati dall'Iran e diretti nella capitale Kabul, ha riferito un funzionario provinciale all'Afp. La polizia del distretto di Guzara, fuori dalla città di Herat, dove si è verificato l'incidente, ha spiegato che nell'impatto è rimasta coinvolta anche una motocicletta. La maggior parte delle vittime si trovava sull'autobus; due persone che viaggiavano sul camion sono morte, insieme ai due passeggeri della motocicletta. Gli incidenti stradali sono comuni in Afghanistan, in parte a causa delle cattive condizioni stradali dovute a decenni di conflitto, alla guida spericolata e alla mancanza di normative. A dicembre, due incidenti d'autobus che hanno coinvolto un'autocisterna e un camion su un'autostrada che attraversa il centro del Paese hanno causato la morte di almeno 52 persone. —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)
Afghanistan, oltre 50 morti in scontro tra autobus e camion
