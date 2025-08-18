Zelensky con vestito ‘normale’ alla Casa Bianca, Trump: “Stai benissimo”

(Adnkronos) – "Con questo vestito stai benissimo". Volodymyr Zelensky arriva alla Casa Bianca per l'incontro con Donald Trump e il primo dubbio, quello più frivolo e assolutamente supefluo, viene sciolto. Il presidente ucraino si presenta con un abito civile e non con la consueta tenuta militare, criticata da un cronista americano durante il celeberrimo meeting che lo scorso febbraio, nello Studio Ovale, terminò con una 'rissa' verbale. In quella circostanza, anche Trump evidenziò con sarcasmo la tenuta militare di Zelensky: "E' tutto elegante", aveva detto accogliendolo alla West Wing. Zelensky oggi ha scelto la stessa giacca nera indossata al vertice Nato nei Paesi Bassi a giugno, un completo disegnato da uno stilista ucraino ma non un classico completo, vista anche l'assenza della cravatta. Scelta apprezzata da tutti. "E' favoloso con quel vestito", ha detto lo stesso giornalista che a febbraio aveva puntato il dito contro la tenuta militare. "Ho detto la stessa cosa!", ha incalzato Trump. "Ma lei indossa lo stesso vestito! Io ho cambiato, lei no", ha scherzato Zelensky rivolgendosi al giornalista. —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)